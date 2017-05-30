MLB》8局輸6分0勝659敗 太空人終於開胡

太空人最後兩局打線大爆發，豪取14分逆轉勝雙城。(美聯社)

太空人自1962年創隊以來，只要打到8局落後至少6分，戰績是0勝659敗，照這樣來看，30日他們對戰雙城8上2比8落後，應該也差不多棄械投降了，沒想到太空人打線突然復甦，最後兩局豪奪14分上演大逆轉，在這第660場8局落後6分的比賽，最後以16比8贏下勝利，斬獲5連勝，以36勝16敗居聯盟第1。

此役比賽前段，太空人受制雙城王牌E.山塔納(Ervin Santana)封鎖，僅在4上靠柯瑞亞(Carlos Correa)陽春炮，以及雙城外野手羅沙里歐(Eddie Rosario)失誤和山塔納暴投，攻得2分。雙城則先於5下反攻，連同沙諾(Miguel Sano)2分炮，單局揮6安進帳7分，7下葛羅斯曼(Robbie Grossman)再揮陽春炮，把差距拉開到6分。

眼看太空人贏球無望，沒想到奇蹟出現，在山塔納退場後打線復甦，由2次保送起頭，接下來安打宛如機關槍子彈般，不斷給雙城重傷害，單局打了13名打者，狂敲8安，其中還包括貝爾川(Carlos Beltran)的3分炮，灌進11分逆轉戰局。隨後9上再靠布瑞格曼(Alex Bregman)2分炮領軍，再添3分送雙城最後一程。

「我們展現無論落後幾分，都試著持續攻擊的韌性，那就是我們所做的！」此役5打數敲4安打、貢獻3打點的貝爾川說，他們能有好的攻擊，尤其在得點圈上有人時，17打數揮出11支安打，是不錯的結果，「這肯定是團隊努力的成果！」太空人喜迎逆轉勝，讓用本季新高114球撐7局的山塔納白忙一場。

敗掉到手的勝利，遭打爆的雙城投手普瑞斯利(Ryan Pressly)自責說，「這讓人沮喪，但我們得振作起來，把一切拋諸腦後。」但山塔納不怪他們，「牛棚有些疲憊，我盡可能在比賽時做到最好。我替他們擔心，畢竟連續幾場比賽都投球，是艱難的挑戰。」山塔納此役後，自責分率下修到1.75，仍居聯盟自責分率王。

(中時電子報)