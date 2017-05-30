金正男案兩女嫌遭移送高院 律師急、擔憂無公平審判

越南籍嫌犯段式香。(美聯社)

印尼籍的嫌犯艾希亞。(美聯社)

涉及北韓最高領導人哥哥金正男(Kim Jong-nam)毒殺案的兩名女子今被移送到馬來新亞的高等法院，律師對此感到相當著急，因為保障公平審判的前提─辯方盡早瀏覽所有相關證據，到目前為止都未獲得。

25歲印尼籍的艾希亞(Siti Aishah)和28歲越南籍的段氏香(Doan Thi Huong)被指控今年2月13日在吉隆坡機場，在金正男的臉上塗上VX神經毒劑導致他中毒死亡。若被判處有罪，兩人將被處理死刑。

雖然兩人3月1日就被起訴，但今天雪邦區(Sepang)地方法院突然將兩人移送到莎阿南(Shah Alam)高等法庭。雖然並未公布首場高院審理的日期，但檢察官Iskandar Ahmad告訴記者一個月內就會通知嫌犯出庭，之後兩名嫌犯預計將提出抗辯，然後90天內將舉行審判

艾西亞的律師Gooi Soon Seng向法院表示，儘管他多次要求，警察和檢察單位都還沒有提供相關的文件和證據，但若要獲得公平的審判，所有文件和證據應該盡早交給辯方。Gooi上個月就表示他擔心艾希亞會遇到「伏擊式的審判」，他抱怨警方不願意提供相關證據如閉路電視的影像，和其他嫌犯的證詞等。檢察官Iskandar Ahmad承諾，Gooi將會在審判開始前獲得這些資訊。

這兩名女子都跟其母國外交官表示，他們在不知情的情況下成為毒殺金正男主使者的棋子。美國和南韓情報單位懷疑，這起暗殺案是北韓最高領導人金正恩發動的。金正男在生前曾經公開批評，其家族如何控制北韓，並使之成為一個孤立和具備核武的國家。

涉及此案的其他3名北韓嫌犯已獲准返國，北韓以利用禁止9名馬來西亞人離開北韓要脅，要求馬國政府釋放這些人以及歸還金正男的遺體。馬來西亞認為還有其他4名北韓人涉案，但這些人在案發當天已經返回平壤。

北韓大使館已經指派一名律師Jagjit Singh來從旁監測這個審判，Singh向記者他被指派來保護北韓政府的立意，但是並未詳細解釋。

(中時電子報)