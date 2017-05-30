醋男不滿女友深夜趴趴走 率眾街頭砸車

醋男不滿女友深夜趴趴走還不說原因，就率10多人持木棒街頭砸車。(劉宥廷翻攝)

高市鳳山區新康街與海洋一路口今凌晨2時許，驚傳3輛汽車、數輛機車遭砸毀，當地住戶不敢睡，嚇得急報警；轄區鳳山分局新甲所調查指出，起因是男女感情糾紛，主嫌1名醋男不滿23歲白姓女友深夜趴趴走，致電女友問下落後，就率10多人到場，因女友不答覆醋男問題，醋男下令他們持木棒砸車，警從監視器及民眾拍照，通知21歲邱男及24歲黃男到案，雙雙坦承砸車，供稱朋友叫他們來助陣，不知主謀是誰，訊後依毀損罪函送，警也正持續追查涉案醋男及其同夥到案。

(中時)