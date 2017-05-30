NBA》喬丹從不假摔？話題炒到摔角場
文章來源：@SInow
當你買到WWE摔角場邊最好座位的票(擂台側邊，正對著電視直播鏡頭)，你將有3個小時的時間讓全美(以及海外收視地區，包括台灣)看到你的標語。只要獲准場館人員放行的，可說是各種標語都有，本週又出現一句「喬丹從不假摔」。(Jordan Never Flopped)
這當然是在諷刺騎士「小皇帝」詹姆斯的精湛演技。事實上摔角舞台裡也可見到關於NBA的爭論，由於摔角是巡迴演出，選手幾乎也都有自己支持的球隊。如果是反派選手到了灣區，偶爾也會趁機吹捧一下詹姆斯，挑釁當地的勇士球迷。出身俄亥俄州的大反派米茲(The Miz)，他的麥克風技巧比他的戰技出色得多，一說起詹姆斯他更是滔滔不絕。
米茲在今年的摔角狂熱上表示：「年度MVP應該是屬於詹姆斯的，他比那幾個人都強得多，怎麼會是哈登和韋斯布魯克。韋斯布魯克有平均大三元，但你幾時看過球隊戰績不到50勝的MVP？還有哈登，我知道他幾乎破紀錄了，我是指失誤最多的紀錄。我不否認這兩人都很強，但整體而言他們真的比不上詹姆斯。」
無論如何，喬丹並非不懂假摔，就有網友挖出大帝當年以高超技巧賺犯規的鏡頭。雖然身為有名的防守大師，喬丹為了勝利偶爾也會玩陰的，只是遠沒有現在球員這麼誇張。如今社群網路發達，各項娛樂運動結合在一起，也為彼此增添更多色彩與趣味。
(中時電子報)
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