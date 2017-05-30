史上最Q！隋棠端午節立「女鵝蛋」

隋棠端午立蛋，立了顆超Q的「鵝蛋臉」。（圖／取自隋棠臉書）

隋棠自從與Tony結婚後，不僅有Q兒 Max，現更增添女兒Lucy，而今（30日）適逢端午節，不少藝人在網上瘋「立蛋」，隋棠也跟風，不過她搞笑稱自己是立「鵝蛋臉」，並貼上女兒近距離大頭照，被讚是史上最Q！

隋棠在端午節這天貼出「立蛋照」，不過曬的不是雞蛋，而是超Q的女兒近臉照，她笑稱立個「鵝蛋臉」，儘管隋棠自嘲「對不起不好笑」，但照片中Lucy的頭髮又和先前一樣「炸開」，粉絲大讚這顆蛋絕對是史上最Q。

(中時電子報)