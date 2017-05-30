金門雙鯉湖龍舟競渡 「船身破沈大海」隊最好笑

金門龍舟競渡，兩岸三地29支隊伍一較高下。（李金生攝）

金門龍舟競渡在風光明媚的雙鯉湖登場。（李金生攝）

陳福海縣長主持龍舟開光點睛儀式。（李金生攝）

金門縣長陳福海與縣議長洪麗萍遵循古禮祭拜祈福。（李金生攝）

「拚了！」與賽選手同心協力爭取最佳成績。（李金生攝）

戰鼓鼕鼕！兩岸三地隊伍同場競技。（李金生攝）

家長們帶著小朋友參加湖畔寫生，共度難得的美好時光。（李金生攝）

雙鯉湖畔遊客穿梭來去，其中不少是自由行的陸客。（李金生攝）

金門端午節龍舟賽今（30）日在風光明媚的雙鯉湖登場，兩岸三地29支隊伍同場競技，吸引大批民眾前往，紅男綠女整天穿梭來去，此起彼落的加油和歡笑聲，將平日寂靜的老聚落渲染得熱鬧滾滾。

上午在陳福海縣長、縣議長洪麗萍偕各鄉、鎮首長在雙鯉古地祭拜關聖帝君，並為龍舟開光點睛後，展開這場一年一度的精采水上活動。

龍舟競賽距離300公尺，共有社男組12隊、社女組8隊和金城、金寧、金沙、金湖4鄉鎮代表隊外，還有國立中興大學、清華大學、金門大學和廈門大學、浙江師大組隊參加表演賽。

其中，社男組有取名「音速小子」、「湊一隊」、「船身破沈大海」的隊伍，社女組也有「阿貓隊」、「金好野」的隊伍，都讓觀眾在聽到大會唱名下水時，為他們的創意會心一笑。

除了30場龍舟競賽之外，大會也安排天震堂祥獅獻瑞、金鼎國小扯鈴、古城國小獅隊、南門社區打花草、鳳翔社區搖旱船、開瑄國小節令鼓、金沙婦女會腰鼓陣、公背婆及金門浯江舞蹈團、電音三太子民俗才藝表演與安全射箭、寫生比賽等周邊活動。

許多家長帶著小朋友來到，全家在垂柳掩映瀲灩水波，微風徐徐送來的雙鯉湖畔，共度全家歡樂團聚的美好時光。

來自對岸的自由行遊客更是開心，三五成群看龍舟賽外，也騎乘Kbike或環保電瓶車，一路暢遊古寧頭南、北山和林厝3座傳統聚落，沿著金門和平紀念公園、北山共軍指揮所、振威第、水尾塔、北山風獅爺、雙鯉溼地自然中心到北山播音牆、北山斷崖，在五月五慶端午這一天，留下不一樣的金門回憶。

(中時)