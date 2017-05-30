澎湖渡海來當詐騙車手 家人不知報失蹤

王嫌擔任詐騙集團車手被捕。（王揚傑翻攝）

澎湖25歲王姓男子4月間未告知家人離家，來台後加入詐騙集團擔任車手，受指示在大台北地區各ATM持卡提領現金，前天（28日）下午，王嫌至新北市板橋區民族路台灣銀行ATM準備提款，因在ATM前停留時間過久，引起巡邏員警注意，員警上前了解，王嫌一時緊張，手中數張提款卡散落一地，員警更加懷疑，詳加盤問下，王嫌坦承擔任詐騙集團車手，警方同時查出他是通報協尋的失蹤人口。

王嫌供稱，因在澎湖找不到工作，又要養家養小孩，只好來台求職，誤打誤撞加入詐騙集團，每成功提領一筆現金，可抽1%佣金。

偵訊後，警方已依詐欺罪嫌將王嫌移送偵辦。

(中時)