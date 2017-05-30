中國醫術好神 美國護理系師生來觀摩
台灣融合中西醫術的醫病照護技術，連西方醫療人員跨海觀摩，美國威斯康辛大學歐克萊爾分校護理學院護理系9名師生30日到台南市立安南醫院進行一周參訪，要來學習傳統中醫與西醫在臨床實務的整合照護。
安南醫院有中國醫藥大學附設醫院當背景，中醫領域強，近年不斷加強中西醫整合性醫療照護模式，成立許多整合照護團隊，包含西醫住院會診中醫業務、加護病房重症中醫合療業務、護理之家中醫診療業務、及坐月子中心中醫調養業務等，吸引不少中外教育學術機構的矚目。
對安南醫院中西合璧的醫療技術慕名而來，美國護理學校2名老師與7名護理系學生看著安南醫院護理人員刮痧、拔罐，並親身體驗，再到中藥房看著護理人員解釋每一種中藥的藥效，顯得嘖嘖稱奇。
護理部陳麗芳顧問及張嘉蘋主任期盼透過此次照護分享活動，讓美國護理系師生對於安南醫院精緻化照護服務內容有深刻體驗。
適逢台灣過端午節，院方安排9位美國師生觀賞划龍舟比賽，並將走訪台南多處美景。
(中時)
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