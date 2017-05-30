中國醫術好神 美國護理系師生來觀摩

中時
中國醫術好神，美國護理系師生來觀摩。
美國威斯康辛大學歐克萊爾分校護理學院護理系師生到安南醫院體驗刮痧。（安南醫院提供）
中國醫術好神，美國護理系師生來觀摩。
美國威斯康辛大學歐克萊爾分校護理學院護理系師生體驗拔罐。（安南醫院提供）

台灣融合中西醫術的醫病照護技術，連西方醫療人員跨海觀摩，美國威斯康辛大學歐克萊爾分校護理學院護理系9名師生30日到台南市立安南醫院進行一周參訪，要來學習傳統中醫與西醫在臨床實務的整合照護。

安南醫院有中國醫藥大學附設醫院當背景，中醫領域強，近年不斷加強中西醫整合性醫療照護模式，成立許多整合照護團隊，包含西醫住院會診中醫業務、加護病房重症中醫合療業務、護理之家中醫診療業務、及坐月子中心中醫調養業務等，吸引不少中外教育學術機構的矚目。

對安南醫院中西合璧的醫療技術慕名而來，美國護理學校2名老師與7名護理系學生看著安南醫院護理人員刮痧、拔罐，並親身體驗，再到中藥房看著護理人員解釋每一種中藥的藥效，顯得嘖嘖稱奇。

護理部陳麗芳顧問及張嘉蘋主任期盼透過此次照護分享活動，讓美國護理系師生對於安南醫院精緻化照護服務內容有深刻體驗。

適逢台灣過端午節，院方安排9位美國師生觀賞划龍舟比賽，並將走訪台南多處美景。

(中時)

關鍵字：護理中醫醫院美國業務
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