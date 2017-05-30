兒子吵鬧難哄 宅女小紅「拜這神」立即解套
知名部落客「宅女小紅」，常在臉書分享她與老公以及兒子「踩猜」、「爾康」的生活點滴，因此擄獲不少死忠粉絲，不過每日為了家務事忙到筋疲力盡的她，透露原本小孩超難管教，但自從請出「虎神」之後，竟乖乖聽話絲毫不吵鬧，讓她是甘拜下風。
宅女小紅表示小孩還小時，親友就不斷推薦她要訂「巧虎」，甚至還有一堆媽媽總是「虎神虎神」的稱呼，讓她絲毫不解魅力究竟在哪，直到訂了一套「巧虎」之後才釐清所有疑惑，除了大兒子「踩猜」每天跳針似喊著「巧虎」，ＤＶＤ內容有知識也有生活常規，而且一集內容近30分鐘，不怕兒子成為電視兒童，又有時間可以做家務事，但最令他訝異的則是，要幫兒子刷牙時總是撬不開他的嘴，未料放了「巧虎刷牙篇」，竟讓兒子乖乖就範去刷牙，對此則讓宅女小紅感嘆「父母每天身教，竟比不上一隻卡通虎唱唱跳跳」。
對於宅女小紅的心得文分享，也讓網友大表認同，紛紛留言「巧虎是嬰幼兒界五月天」、「媽媽講的嘴角都白泡，不如巧虎唱一首歌」。
(中時電子報)
關鍵字：宅女小紅
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