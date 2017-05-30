美台裔運輸部長趙小蘭：川普對建高鐵有興趣

作為在美華裔政治人物，趙小蘭長期與華裔社區維持緊密關係。(圖/中央社)

美國台裔運輸部長(Sacretary of Transportation，相當於台灣的交通部長)趙小蘭近日受國內的中央社訪問，她透露美國總統川普對建設高鐵很有興趣，也正在尋找相關方案供其參考。

趙小蘭說：「亞洲各國持續興建高鐵，但美國迄今沒有高速鐵路，交通仍以航空及公路系統為主，火車部分由美國全國鐵路客運公司負責運營，然而民眾的評價不高。」

趙小蘭分析道：「高鐵要能直接連接兩地市中心，而且要能直接抵達，速度才會快。假如還需輔以接駁車、計程車或自行開車，就不夠吸引人。」

趙小蘭強調：「有些國家表達了幫助美國興建高鐵之意願，但川普總統重視買美國貨及僱用美國人。如果真國外企業有興趣投入，則必須盡可能買美國零件，以及僱用美國人。」

(中時電子報)