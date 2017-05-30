陸客不來…知本溫泉池只剩淤泥 暑假訂房率僅1成

沒有客人來泡，溫泉池裡只剩落葉跟淤泥。（翻攝自央視新聞）

台東知本溫泉聞名海內外，以往更是大陸遊客在台灣最喜歡的景點之一，但隨著近一年多來兩岸關係急凍，陸客來台數大幅下滑，大陸媒體觀察到知本地區有溫泉池佈滿落葉淤泥，甚至有飯店業者透露，即將到來的暑假，訂房率只有1成。

台東目前合法的飯店有113間，雖然官方數據顯示，歇業、停業的只有3間，但《央視新聞》指出，其實有許多飯店因陸客減少的關係撐不下去，內部設備早已清空。

知本地區的停車場空空如也。（翻攝自央視新聞）

另外，就連知本最熱鬧的街道，停車場竟然連一輛遊覽車都看不到，店家也都沒開門。雖然當地觀光業者想盡辦法要吸引遊客，但是效果有限，就連暑假這個旅遊大旺季，訂房率也僅1成而已。

(中時電子報)