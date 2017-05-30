陸客不來…知本溫泉池只剩淤泥 暑假訂房率僅1成
台東知本溫泉聞名海內外，以往更是大陸遊客在台灣最喜歡的景點之一，但隨著近一年多來兩岸關係急凍，陸客來台數大幅下滑，大陸媒體觀察到知本地區有溫泉池佈滿落葉淤泥，甚至有飯店業者透露，即將到來的暑假，訂房率只有1成。
台東目前合法的飯店有113間，雖然官方數據顯示，歇業、停業的只有3間，但《央視新聞》指出，其實有許多飯店因陸客減少的關係撐不下去，內部設備早已清空。
另外，就連知本最熱鬧的街道，停車場竟然連一輛遊覽車都看不到，店家也都沒開門。雖然當地觀光業者想盡辦法要吸引遊客，但是效果有限，就連暑假這個旅遊大旺季，訂房率也僅1成而已。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。