土地糾紛找人理論 男子反遭4人砍傷
44歲靖姓男子因1筆土地產權糾紛，今凌晨3時許騎機車到高雄鳳山區樂園街找40歲鄭姓男子理論，雙方爆口角後起肢體衝突，靖男遭鄭男及其3名友人持刀攻擊，導致靖男左手臂、後頸等處共中4刀，被害人自行就醫縫合。
鳳山分局成功派出所獲報追查指出，起因於阿蓮區有三合院土地，該筆土地因與鄭男有產權糾紛，過戶發生問題，靖男想貸款貸不成，於是找鄭男要談清楚，反被砍傷，警已鎖定鄭男等人身分，將傳喚釐清偵辦。
(中時)
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