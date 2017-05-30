土地糾紛找人理論 男子反遭4人砍傷

44歲靖姓男子因1筆土地產權糾紛，今凌晨3時許騎機車到鳳山區樂園街找40歲鄭姓男子理論，不料起衝突後遭人砍傷，所幸就醫後無生命危險。(劉宥廷翻攝)

44歲靖姓男子因1筆土地產權糾紛，今凌晨3時許騎機車到高雄鳳山區樂園街找40歲鄭姓男子理論，雙方爆口角後起肢體衝突，靖男遭鄭男及其3名友人持刀攻擊，導致靖男左手臂、後頸等處共中4刀，被害人自行就醫縫合。

鳳山分局成功派出所獲報追查指出，起因於阿蓮區有三合院土地，該筆土地因與鄭男有產權糾紛，過戶發生問題，靖男想貸款貸不成，於是找鄭男要談清楚，反被砍傷，警已鎖定鄭男等人身分，將傳喚釐清偵辦。

(中時)