預測梅雨將至 氣象局用動畫告訴你
每年5月起是台灣的梅雨季，但近年來的梅雨型態卻悄悄改變當中。今年的梅雨季也尚未出現明顯降雨，中央氣象局昨(29)日在臉書放上了一部2分鐘多的動畫影片，預測在周四(6月1日)將發生局部豪大雨，可能伴隨雷雨、強陣風、冰雹，民眾須注意安全，更要隨時留意氣象局即時天氣訊息。
影片中說明梅雨發生的成因，是因為冷氣團與暖氣團互相推擠，在台灣附近滯留時，鋒面前伴隨較強的西南風或西南氣流，使天氣變得不穩定、容易發生持續性大雨。預計在周四抵達的梅雨鋒面將持續到下周一，氣象局表示，受到鋒面前西南氣流影響，台灣將出現局部豪大雨，可能伴隨雷雨、強陣風、冰雹，民眾要注意出門時是否須攜帶雨具，並關注氣象局發布的豪大雨特報和即時天氣訊息提醒。
(中時電子報)
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