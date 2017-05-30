潔癖者注意！空姐揭密 飛機這4個地方超髒

空姐揭密，飛機這4個地方超髒。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

端午連假剛結束，許多民眾皆會搭飛機出國旅遊，但你可曾想過，在機艙內常接觸的某些地方，其實髒到不行。近來就有空姐在旅遊網站《GOtrip》上分享自己的觀察，指出機艙內這4個地方真的超髒，奉勸大家要注意。

部落客「集郵空姐」近來於旅遊網站《GOtrip》分享飛機冷知識，她表示，很多人可能覺得飛機內廁所是最髒的，不過根據「Travelmath.com」的研究，座位前方的托盤桌含菌量，比起廁所沖水按鈕還高8倍。她說，機上廁所雖有細菌，但至少會定時打掃，而清潔人員可不見得會在每趟飛航後，還將每一個餐桌擦拭；建議大家往後搭機時，若空服員有送來熱毛巾或濕紙巾，擦完手後最好再擦一下前方的托盤桌較保險。

其次，「集郵空姐」提到，座位前的置物袋也相當髒，她曾看過乘客把各式各樣的用品塞進去，包括，臭襪子、用完的紙巾、喝完的飲品，甚至還有尿布。因此，她真心奉勸大家，千萬不要把零食或口罩、眼罩等貼身物品放入那個小口袋。

最後，「集郵空姐」指出，機上的地毯也相當髒，請試想有多少乘客在上面踩踏過，簡直成為鞋底清潔布，所以她說，最好不要赤腳走在上面。

(中時電子報)