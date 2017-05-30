陽岱鋼傷後首實戰 敲安貢獻2打點
效力讀賣巨人的陽岱鋼因下半身受傷，自3月19日二軍比賽後，就未曾投身實戰，不過他近期狀況好轉，總算在30日於巨人三軍與BC獨立聯盟新瀉的比賽中，以1棒中外野手之姿亮相，3打數雖吞2K，貢獻1支2分打點二壘安打，跑壘及守備都沒問題，他說，「久沒實戰緊張又興奮，不會害怕，全力衝刺沒問題！」
陽岱鋼春訓時拉傷左大腿，接著右小腿患筋膜炎，至今還未在一軍亮相。睽違2個多月的實戰，陽岱鋼一開始似乎還有些找不到感覺，前兩打席都吞下三振，不過4下他第三度上場，面對滿壘局面揮出左外野深遠飛球，球一路飛到左外野牆邊落地形成安打，一舉送回兩名跑者，隨後回壘得分，接著就退場休息。
許久未實戰，陽岱鋼坦言有些緊張，首打席打擊還抓不到感覺，不過第二打席開始，他修正擊球的時機點和出棒的角度，慢慢找回節奏，困擾他的腳部傷勢，現在已能全力去衝刺，沒有問題。陽岱鋼明預定隨巨人二軍對戰橫濱DeNA二軍，這將是他重返一軍的關鍵戰，他表示會全力打出好成績，「很想趕快上一軍作出貢獻！」
(中時電子報)
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