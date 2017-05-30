MLB》隊友挨揍 巨人鐵捕波西為何站著看？
國民與巨人隊30日板凳清空，強打哈波(Bryce Harper)在被投手史崔克蘭(Hunter Strickland)觸身球伺候後上演全武行，但本壘板後方的巨人鐵捕波西(Buster Posey)選擇不加入惡鬥站著看，並未阻止哈波動作引發議論。
「哈波衝向史崔克蘭時，波西沒有任何作為。我此生從沒見過這種事。」前大聯盟投手威里斯（Dontrelle Willis）在推特(Twitter)上寫到。
波西此舉違反大多數球員有的第一反應，巨人當時休息室隊友幾乎清空，並未衝進場上的包括王牌強投龐加納(Madison Bumgarner)，大聯盟規定傷兵名單中球員若衝進場將罰款，因此龐加納不敢輕舉妄動，對照身為巨人招牌球星的波西，就在本壘板後方卻未挺身而出，原因為何令人玩味。
波西曾在4月遭到頭部觸身球引發些微腦震盪，但他賽後表示，他並未挺身而出與此無關，「那是大個球員們的戰場。」波西所指大個球員包括摩斯（Michael Morse）、沙瑪吉亞(Jeff Samardzija)，「體型如他們強壯都已經像彈珠台般亂撞，貿然衝進去會有危險性。」
儘管板凳清空隊友相挺是不成文規定，但波西選擇不作為也沒有錯，站在球隊立場並身為球隊主力捕手，不去淌這混水也能避免禁賽風險，但與隊友間造成的嫌隙恐怕就得自己承擔。
(中時電子報)
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