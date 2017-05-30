嘉義縣龍舟賽 大雨澆不熄選手熱情

東石漁人碼頭一度下起滂沱大雨，選手汗水夾雜雨水，依舊奮力划槳。（呂妍庭攝）

東石漁人碼頭一度下起滂沱大雨，選手汗水夾雜雨水，依舊奮力划槳。（呂妍庭攝）

東石漁人碼頭一度下起滂沱大雨，選手汗水夾雜雨水奮力划槳，奪標時相當興奮。（呂妍庭攝）

東石漁人碼頭一度下起滂沱大雨，選手汗水夾雜雨水，依舊奮力划槳。（呂妍庭攝）

2017年嘉義縣第34屆龍舟競賽今30日在時雨時陰的天候中登場，今年包括2表演隊共有36隊爭取第一名8萬元高額獎金，因一度下起滂沱大雨，選手奮力划槳，汗水夾雜雨水，渾身溼透仍澆不熄競爭參賽隊伍的熱情。

嘉義縣第34屆龍舟競賽在東石漁人碼頭登場，不僅東石先天宮大手筆提供1萬份鮮蚵粥免費品嘗，東石鄉公所也提供現切西瓜讓民眾呷免驚，加上各種攤位鄰立，民眾看龍舟賽看得起勁，吃吃喝喝也大呼過癮。

龍舟賽由縣長張花冠、立委蔡易餘、正副議長張明達、陳怡岳和東石鄉長林佳瑩等人主持開幕典禮，林佳瑩並頒發感謝狀予贊助單位。為帶動比賽氣氛，嘉義縣政府和嘉義縣議會代表隊擔任開場表演賽，指揮官張明達和副縣長吳芳銘到場為隊員加油打氣，陳怡岳和綜合規劃處長李明岳坐鎮龍頭擔任奪旗手，比賽結果，議會技高一籌。

今年參賽隊伍有社會男女混合組14隊、社會男子組12隊、國中男子組6隊、國中女子組2隊及縣府和議會兩隊表演組，共計36支隊伍，賽事精采，社男組第一名獎金8萬元，國中男子、女子組第一名5萬元。立委蔡易餘也和服務處人員組成兩支隊伍下場參賽。

(中時)

東石先天宮大手筆提供1萬份鮮蚵粥免費品嘗，人潮排成長龍。（呂妍庭攝）

東石先天宮大手筆提供1萬份鮮蚵粥免費品嘗，志工媽媽們整個上午忙不停。（呂妍庭攝）