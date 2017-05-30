向美喊話要軍售! 蔡英文：對台灣有益更嘉惠美國
昨日美媒傳出川普政府有意延宕對台軍售，今（30）日蔡英文總統接見美國外賓時表示，希望與美國更緊密討論對台軍售案，並稱「過去美國持續出售台灣防禦性武器，有助維持兩岸和平穩定，不僅對台灣有益，更嘉惠美國與其他理念相近國家。」
根據中央社報導，蔡英文總統今天接見「美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納訪問團」。她致詞提到，川普總統上任以來，台美關係持續朝正向發展，在安全方面，雙方也都積極合作，今年3月美國國務院舉辦的全球反制伊斯蘭國聯盟部長級會議，我駐美大使高碩泰也率團出席並宣布台灣將捐助資金與器材用於伊拉克掃雷行動。
蔡總統提到，賈德納在國會提出亞洲再保證倡議的法案，來強化美國對亞太盟友的安全承諾與合作的關係，她要向他表達非常感謝之意，也希望未來台美可以進一步合作與深化夥伴關係。
另外，有關美國對台軍售的部分，台灣盼望與美方有更緊密的協商討論；過去美國持續出售台灣防禦性武器，有助於維持兩岸的和平穩定，不僅對台灣有益，更嘉惠美國與其他理念相近的國家。
不願具名的美國官員日前對NBC表示，為維持中美關係，川普政府有意延宕對台軍售，對北京讓步，以換取在北韓問題上的支持。
(中時電子報)
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