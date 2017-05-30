社頭清水岩寺 上千信眾冒午時雨取午時水
民間信仰端午節的午時水可以保平安，社頭鄉古剎清水岩寺今天午時一到就湧入成千民眾拿著水桶排隊取水，熱鬧非凡，但廟方呼籲，午時水可以保平安，但如果要飲用，還是務必要煮沸。
清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福表示，清水岩寺的甘露泉，是天然湧泉、水質清澈，每年端午節都吸引各地信眾或寺廟排隊取午時水，今天中午，儘管下著滂沱的「午時雨」，還是沒有澆熄信眾取水的熱情。
專程前來取午時水的賴小姐說，午時水可以用來趨吉避兇，還引用俗諺「喝午時水卡贏補藥吃三年」說，相傳家裡若有長輩，或身體不好的人，飲用午時水可消災保平安。
另外來自埔心鄉宮廟的管理人員表示，宮廟需要1整年份的午時水做為「藥引」，因為需要的量很多，所以上午9點就與宮廟同事前來排隊，總共要取用15桶。
「滴滴都珍貴！」不過，取水人多，現場還發生有人為了搶水發生口角的小插曲，1名婦人儘管水桶已經裝了9分9，但還是硬要將水桶裝到滿溢，結果當場引來其他民眾指責「要的是平安，不是貪」、「裝多了也沒用」。
陳慶福表示，清水岩寺甘露泉的水質合乎標準，但還是希望信眾避免生飲，確保安全。
(中時)
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