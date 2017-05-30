端午節吃粽子 新住民姊妹分享多元文化
協助新住民在台生活的東港海口人協會，趁著端午節假期，邀請各國姊妹齊聚一堂、製作家鄉粽，包括來自泰國、越南、印尼等國的各式粽子，不僅形狀不同、味道也不一樣，此舉不但讓來台許久的新住民能一解思鄉之情，也趁機品嘗其他國家的特色美食。
印尼籍配偶林連連指出，印尼當地有特殊的芭蕉鹼粽，是用香蘭葉包裹，將內餡的糯米提味，撒上椰子粉、黑糖漿，吃起來清爽、不油膩，屬於點心類的食品，一年四季都吃得到。
來自泰國的王榮芬則說，泰國吃得是燭葉粽，每逢過年及潑水節，國人都會拿著芭蕉葉包裹著椰肉、搭配椰子糖做成的粽子，祭拜過後食用，他們深信吃了這粽子會帶來一整年好運。
阮氏玉梅則介紹家鄉的越南粽，內餡包裹芭蕉、綠豆及豬肉，形狀則是特殊的長條型，在經濟困頓的年代，必須節慶才能吃到，每次品嘗著記憶中的好味道，都會非常懷念。
海口人協會理事長曾鴻志表示，目前屏東縣有超過1萬8000名新住民，來自不同國家，有著不同文化及習俗，趁著端午節讓這些南洋姊妹們融入台灣節慶，也把故鄉美食帶入社區，讓大家可以互相品嘗不同台灣的肉粽，一字排開，確實讓人大開眼界。
(中時)
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