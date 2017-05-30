楊冪童年舊照曝光 網讚從小美到大

楊冪小時候舊照模樣可愛。(圖／翻攝自楊冪微博、新浪娛樂)

楊冪被讚從小美到大。(圖／翻攝自新浪娛樂)

大陸女星楊冪外型甜美，童星出身的她，4歲就在周星馳電影《武狀元蘇乞兒》中露臉，近日她再被曝光小時候講故事影片，童顏童語模樣相當可愛，網友驚呼「從小美到大。」

楊冪頂著短髮講故事，水汪汪大眼、高挺鼻子相當搶鏡，還有櫻桃小嘴，靈氣十足模樣相當可愛，網友都大讚「從小美到大」、「並不是所有女神都是整容的」、「29歲還跟小時候一樣美」。

(中時電子報)