陳妍希素顏吃粽子 Q彈嫩肌如少女正翻
藝人陳妍希和大陸男星陳曉婚後生下一子「小星星」，目前生活重心大多放在家庭照顧孩子，雖然較少露面，但仍會在臉書分享近況，今（30日）端午節，她也應景地吃起粽子，但相比美食，網友更關注的是她如少女般的Q彈嫩肌，狂讚「真是滿臉的膠原蛋白」。
陳妍希今在臉書PO出她拿粽子的照片，一下作勢要吃，一下擺出滿足的表情，並打趣表示：「素顏吃肉粽，肉顏吃素粽」，要大家猜猜她吃的到底是肉粽還素粽？引來粉絲爭相留言搶答，看來就等她本人親自解答了。而網友另一討論重點，則是陳妍希臉上就算未施脂粉仍容光煥發，白皙水嫩的好膚質令人稱羨，加上一雙水靈大眼，根本就像少女，誇她果然是當之無愧的素顏女神。
(中時電子報)
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