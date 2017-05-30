戒指套牢手指腫 新埔消防分隊為9旬翁解圍
新埔鎮1名90歲鄧姓老翁戴戒指已有1段時間，但30日卻突然出現腫脹、疼痛等狀況，家人使用沐浴、潤滑用品仍無法取下，最後向新埔消防分隊求救，消防員先以牙線嘗試取下未果，最後出動小型砂輪機，割斷戒指才成功取下，免除老翁手指被套牢的疼痛。
這起事件發生在30日中午12點20分，住在新埔鎮的90歲鄧姓老翁在左手中指上，戴著1只金戒指，儘管已戴一段時間，手指卻突然出現腫脹、疼痛等狀況，由於適逢端午節，家人齊聚一堂，發現老翁疼痛後，親友即嘗試以沐浴、潤滑用品等，希望能拔除戒指，但都未能成功。
鄧姓老翁隨後在家屬陪同下，前往新埔消防分隊求救，消防員先嘗試以牙線套住手指，降低摩擦力、增加滑順度，但由於老翁手指腫脹，仍未成功。最後消防員包裹老翁手部，僅露出戒指部位，在有防護的狀況下，以小型砂輪機緩慢割斷戒指，終於成功解圍。
在取下戒指過程中，消防員擔心老翁害怕，因此遮住老翁視線，也不斷安撫老翁，老翁則表現鎮定，取下戒指後，新埔消防分隊也為鄧姓老翁包紮，家屬向消防員致謝，感激消防員為鄧姓老翁「除戒」，解除一場危機。
(中時)
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