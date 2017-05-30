周湯豪新閨蜜「黏踢踢」就怕比莉姐吃醋
周湯豪端午節忙著拍攝台視、東森《鐘樓愛人》，無法在家過節，媽媽比利帶著水果神秘現身片場，導演邱瓈寬也在臨上飛機前特地抽空前往探班外，劇中飾演他大學同學的林帥甫，也突然帶著粽子現身慰勞劇組同仁，讓拍片現場驚喜連連。
林帥甫飾演周湯豪的同學龍珠，兩人因戲結緣，如閨密般的情誼，除了互約吃遍美食外，私底下也常聊心事，甚至常同睡一間房，周湯豪表示，林帥甫劇中總會有意想不到的失控表演，加上他對於中南部很熟，兩人收工後經常會膩在一起，每當想吃在地美食時，直接問林帥甫就對了。
周湯豪與林帥甫兩人「黏踢踢」，他笑說：「我覺得周湯豪在我身邊的時間都比比莉姊還要多了，希望比莉姐不要吃醋。」由於林帥甫對中南部很熟，有一次他找了一家很有特色的披薩，但抗拒番茄醬的他，點餐時還特別叮嚀店員，其中一個不要放番茄醬，沒想到五個大披薩送來居然全都沒有番茄醬，周湯豪還開玩笑說：「你點的是披薩餅皮嗎？請自己全部嗑光光！」。
(時報周刊)
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