NBA》去年決戰 柯瑞最懊悔的是這一球

勇士隊柯瑞(左)對自己去年的一次失誤念念不忘。(美聯社資料照)

去年總冠軍戰痛失3勝1負優勢的勇士，柯瑞表示他最糟的不是第7戰厄文在他面前的絕殺，而是另一個看似無關戰局的傳球。「我仍惦記著那一球，我明白在那種關鍵戰役裡，務必確保最正確、簡潔的傳球，但我就是不想改變。」

柯瑞所指的是去年第7戰，終場前5分鐘他試圖背後傳球給湯普生，但是球傳丟到界外。當時勇士還領先1分，也還剩下不少時間，這一球顯然不是關鍵失誤，但柯瑞就是忘不了。在外界看來，那種時候他應該使用背後傳球嗎？

「我在這季的熱身賽又再度使出背後傳球，我有信心能控制這種傳球，即使是那次失誤也不能改變我的打法。」柯瑞懊悔他傳丟了，但他不後悔使用背後傳球，如果再給他一次機會，他還是會這麼做的。柯瑞就是柯瑞，如同他的三分神射，這一切都源於他的自信，因此他從不打算改變。

(中時電子報)