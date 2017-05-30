NBA》去年決戰 柯瑞最懊悔的是這一球
去年總冠軍戰痛失3勝1負優勢的勇士，柯瑞表示他最糟的不是第7戰厄文在他面前的絕殺，而是另一個看似無關戰局的傳球。「我仍惦記著那一球，我明白在那種關鍵戰役裡，務必確保最正確、簡潔的傳球，但我就是不想改變。」
柯瑞所指的是去年第7戰，終場前5分鐘他試圖背後傳球給湯普生，但是球傳丟到界外。當時勇士還領先1分，也還剩下不少時間，這一球顯然不是關鍵失誤，但柯瑞就是忘不了。在外界看來，那種時候他應該使用背後傳球嗎？
「我在這季的熱身賽又再度使出背後傳球，我有信心能控制這種傳球，即使是那次失誤也不能改變我的打法。」柯瑞懊悔他傳丟了，但他不後悔使用背後傳球，如果再給他一次機會，他還是會這麼做的。柯瑞就是柯瑞，如同他的三分神射，這一切都源於他的自信，因此他從不打算改變。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。