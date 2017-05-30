員林基督教醫院醫療機器人「阿寶」上工
彰基醫療體系為紓緩人力缺口與因應一例一休，近日將全台第1個智慧醫療機器人「阿寶」導入員林基督教醫院，「阿寶」具備行走 、轉彎、載重與語音功能，可以取代傳統勞力搬運重物與汙物，並減少院內交叉感染風險，相當有未來性。
員林基督教醫院建置智慧醫院2.0，除了智慧醫療機器人，接續還規劃智慧手術室、智慧病房2.0、智慧藥材倉儲、智慧院內導航等，期許以高效自動化服務紓解醫院人力不足壓力，同時提供病患最有效率的協助。
彰基院長郭守仁表示，人、機共處時代已經來臨，搬運功能的智慧型功能機器人有效替代基層員工在勞力上的付出，醫院是勞力密集機構，智慧運輸機器人有效的替代基層員工在勞力上的付出，讓勞力型的基層員工有更多的幸福感。
他說，未來還有衛教、照護、判讀及疾病診斷等共5階段計畫，提供各式語言或術後衛教，因應少子化及高齡人口之醫護需求，運用大數據分析，協助影像與病理判讀，以及診斷重大疾病，提供即時醫療，並強調，下一代醫療必須具備綠色建築、精細管理、精準醫療及人性關懷。
員林基督教醫院院長李國維表示，台灣醫療產業環境面臨薪資、人力與品質要求等多項挑戰，透過智慧醫療輔助醫療業務運作是重要發展方向。
(中時)
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