美轟炸機飛東海 北韓控：演練投擲核彈
北韓在昨(29)日清晨自東部的元山附近再度發射彈道飛彈，這是北韓接連3周發射導彈，兩架美軍的B1B轟炸機隨即於5小時後，由關島基地飛抵南韓東部海域上空，與「卡爾文森號」舉行軍事演習。由於軍演位置距南北韓軍事分界線不遠，北韓官媒批評，指控此舉是在演練對北韓投擲核彈，令朝鮮半島瀕臨戰爭邊緣。
日本防衛省表示，北韓29日上午5時40分左右，自東部的元山附近發射1枚彈道飛彈，向東飛行約400公里後，落在日本海的日本專屬經濟海域。日本首相安倍晉三表示，說「為遏止北韓，將與美國一同採取具體的行動」。
據《韓聯社》報導，在南韓空軍4架F15K戰機的護航下，美軍兩架B1B轟炸機於北韓試射彈道導彈後的5小時後，即當地時間早上10點半，飛抵江原道江陵市東側80公里的海域上空，隨即與搭載在卡爾文森號上的戰機在九州周邊進行聯合演訓，此地距離北緯38度的南北韓軍事分界線並不遠。
北韓官媒《朝中社》批評，美軍的演習「瘋狂」，增加朝鮮半島爆發核戰的風險，並揚言美國會因此陷入災難，令美國本土變成一片焦土。B1B轟炸機是美國三大戰略轟炸機之一，最大飛行速度達1.2馬赫，從關島基地起飛2個小時後即可抵達朝鮮半島，且每次可攜帶並投擲大量炸彈。
(中時電子報)
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