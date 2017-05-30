端午鐵砧山取劍井水 500瓶索取一空

大甲鐵砧山今天上午開放取劍井水。（陳淑娥攝）

民眾排隊領取午時水。（陳淑娥攝）

大甲鐵砧山30日端午節當天，開放民眾取劍井水，上午11時不到，現場已經大排長龍，500瓶午時水遭索取一空，還有立蛋、發送限量香包等精采活動，陪伴民眾度過一個愉快的端午佳節。

(中時)