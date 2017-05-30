豬哥亮今做「女兒七」 謝金燕是否現身引關注

豬哥亮今做「女兒七」，女兒謝金燕是否現身引關注。(本報系資料照、張祐銘攝)

豬哥亮本月15日因大腸癌辭世，女兒謝金燕因為遵從父親遺願，前往紐約參加義演活動，而錯過20號的頭七法會，之後就再也未現身靈堂，因此今日家屬將為豬哥亮做俗稱女兒七的三七法會，謝金燕是否現身引發外界關注。

與謝家關係良好的新北市議員周勝考曾向媒體表示，因為二七只是單純拜拜，不用全家人都到，不過謝金燕一定會在女兒七這天現身。早前謝金燕經紀人球球也盼外界能給謝金燕一點空間，「本來就低調的姐姐，用自己的方式悼念父親！！請求大家給姐姐一點私人空間。」

(中時電子報)