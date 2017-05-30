減重第一要訣！醫師：丟掉家裡所有麵包
端午節免不了吃棕應景，如何避開熱量成為大家關注的話題。但最究竟的作法，還是從日常中建立正確的飲食觀。家醫科醫師宋晏仁說，減重心法在於重建生活形態，建議丟掉家裡所有麵包、外食多吃一份燙青菜；正確看待水果，選擇「需要」而不是「喜歡」的食物。
根據中央社報導，曾擔任過衛生署副署長的宋晏仁曾因熱愛美食，一度飆胖到92公斤，健檢報告滿江紅，為此，他在抗肥胖之路走了20年。宋晏仁說，偶然機會接觸哈佛大學「健康餐盤」觀念，他又融合營養與代謝醫學觀念，開創211減重法，每餐吃2份蔬菜、1份全穀、1份蛋白質，搭配運動和靜坐，健康瘦下來。
他在新書《終生瘦用211全平衡瘦身法》分享減重心得，應重建食物選擇的正確觀念，第一步是要把家裡所有的麵包都丟掉；第二步必須調整對主食觀念，外食多點一份燙青菜、把便當改為自助餐，堅持211原則；第三步，正確看待水果，每餐水果量控制在「1個奇異果大小」左右。
宋晏仁說，糖類在大腦興奮的區域跟毒品海洛英相同，會造成成癮性的興奮。吃甜食會更刺激食欲，包括容易消化的澱粉類（包括麵包、白米飯等），以及存在於食物中看不見的、潛藏的糖分，都會刺激食慾，讓人吃進更多食物。
(中時電子報)
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