販毒鴛鴦擁槍橫行中部 遭警布局一網打盡

專案小組在蕭姓主嫌與成員租屋藏匿處搜出改造槍支。(謝瓊雲翻攝)

專案小組在蕭姓主嫌與成員租屋藏匿處搜索，起出槍枝與一二三級毒品。(謝瓊雲翻攝)

專案小組長達三個月跟監，查出蕭姓主嫌等人擁槍自重防止黑吃黑。(謝瓊雲翻攝)

警方在嫌犯租屋藏匿處起出具殺傷力長槍。(謝瓊雲翻攝)

彰化海巡與檢、警組成專案小組，23日破獲以40歲蕭男為首的販毒集團，兵分多路至中彰投多處租屋處搜索，起出兩把長槍、改造工具一批以及海洛因、安非他命等毒品，將蕭男與張姓女友、林姓小弟三人依槍砲、毒品等罪名送辦。

今年3月間，海巡署彰化機動查緝隊接獲線報，指蕭男及其張姓女友兩人為首的鴛鴦販毒集團，平日除了指揮林男販毒牟利外，還涉嫌改造槍枝販售。因此台中市刑大偵二隊、南投縣中興分局偵查隊組成專案小組，並報請彰化地檢署檢察官賴信安指揮偵辦。

案經3個多月的佈線、跟監，專案小組調查發現，蕭姓主嫌與張姓女友平時販毒維生，並指揮手下林姓男子賣毒。由於擔心被黑吃黑，嫌犯不但隨時攜槍防身外，會改造槍枝的蕭嫌有時還會販售槍枝圖利。

蕭嫌平日為躲避追緝，除與林男在台中沙鹿租下學生套房，也在彰化田中鎮、南投魚池鄉山區等多處租屋藏匿。23日檢警兵分多路將三人一網打盡，並在三地查獲仿制式MP5衝鋒槍1把、改造M4A1長槍1把、鎮暴槍1把、子彈成品6發、改造槍枝（半成品）、子彈彈殼及彈頭1批（半成品）、槍枝零件1批、改造槍械工具1批，另有海洛因、安非他命、大麻與愷他命等毒品，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

(中時)