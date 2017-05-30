MiLB》控球又失準誤事 李振昌連兩場挨轟

李振昌進到5月控球問題再現，還連續兩戰挨轟。(本報資料照)

李振昌去年黯然離開西武獅，關鍵之一就是控球不穩問題難解，不過他今年重返大聯盟，控球一度有回穩跡象，然而進到5月，同樣問題卻再度浮上檯面，且屢次都讓他付出代價，30日他後援出戰太空人3A投1局挨3支安打，失4分平本季新高，其中包括1支全壘打，今年首度連兩場挨轟，最後球隊以10比3輸球。

李振昌開季至今，4月在洛磯3A出賽8場，僅有1次保送，進到5月狀況卻出現遽變。這場比賽前，他10場比賽共投12局，就出現10次保送，還曾於8日到22日間連5場出賽，都留下保送記錄。控球不穩問題，也讓他此役付出代價，8下一上場連2保送，先因隊友失誤掉1分，接著又被敲安，陷入失分危機。

面對對手3棒，李振昌先取得2好球領先，最後卻被轟3分炮，劇情與前一場比賽挨轟，簡直是一模一樣，都在球數領先時被打。接著李振昌雖再被敲安，不過穩住陣腳，連解決3名打者下莊，總計他投1局挨3安、失4分，自責分率飆高到5.55。

相較李振昌，效力釀酒人3A的王維中則越投越穩，今天於第3局接替投球，投3局僅被打1安、無失分，另有3次三振，最後球隊6比0贏球，他奪得本季第3勝，自責分率下修到2.22，5月10戰投16.2局共失3分，表現不錯。

另，打者部分，海盜2A的張進德任先發5棒捕手，4打數沒安打，打擊率續居不到一成的低谷；效力印地安人2A的張育成任先發3棒游擊手，同樣4打數盡墨，還吞1K，打擊率1成91。效力印地安人1A的朱立人近況不錯，今天任3棒捕手3打數敲2安，選到1次保送，目前打擊率2成87。

(中時電子報)