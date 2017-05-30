阿湯哥助陣！ 遠百端午節連假人潮爆滿
端午節連假，遠東百貨爆人潮，全台各店創佳績！好萊塢大片、日韓展、餐飲超市、運動休閒品牌折扣下殺等集客力超強，人潮和業績最高成長5成！
板橋大遠百受惠於韓國京畿道物產展，端出多種獨賣商品，業績成長10%；正值阿湯哥主演的好萊塢強片《神鬼傳奇》上映，連假期間吸引眾多人潮搶看，帶動親子客群出動；四天節慶應景活動場場爆滿，聚客成功讓來客數成長約10%；加上新品牌開幕，主題餐廳、小吃街用餐時間人潮滿滿，平均等待用餐時間約為1小時，超市、餐飲業績成長10%。
遠百寶慶店推出端午節各式粽子及禮盒促銷，很多人趁過節前選購採買，吸引許多家庭客層參加。連假期間舉辦多項端午應景活動像是兒童吹龍舟錦標賽及太陽寶寶大哉問等互動遊戲；在百貨現場與划龍舟場景拍照上傳臉書，送HAPPY GO點數10點，有機會再抽熊本熊船型化妝包；與立蛋大募集，有機會抽兔兔馬克杯等。
桃園遠百年中慶除全館加碼滿千送百外，11F活動中心推出日本物產展、端午系列親子系列活動等有效帶動人潮，其中，國際精品首度於端午年節加碼，大幅成長23%。運動休閒因品牌限時折扣造成搶購，SKECHERS 25周年生日慶，鞋款折扣75折；K-SWISS服飾加1元多1件；adidas服飾全面7折最具吸引力，單櫃成長近5成表現最優。
高雄大遠百連假也因影城觀影人潮帶動，全館來客數較去年成長20%，餐飲及服飾部門業績成長10%以上。其中，SKECHERS舉辦25周年特賣，鞋款75折起；與韓國京畿道物產展引進韓流偶像代言特色食品及人氣代購商品，以及各式泡菜大賞，集客表現最出色。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。