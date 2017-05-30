阿湯哥助陣！ 遠百端午節連假人潮爆滿

遠百寶慶推出與划龍舟場景拍照上傳臉書，送HAPPY GO點數10點等活動吸引親家庭客。（遠百提供）

高雄大遠百舉辦SKECHERS 25周年生日慶，鞋款折扣75折，造成搶購。（遠百提供）

桃園遠百端午系列親子系列活動，有效帶動人潮。（遠百提供）

端午節連假，遠東百貨爆人潮，全台各店創佳績！好萊塢大片、日韓展、餐飲超市、運動休閒品牌折扣下殺等集客力超強，人潮和業績最高成長5成！

板橋大遠百受惠於韓國京畿道物產展，端出多種獨賣商品，業績成長10%；正值阿湯哥主演的好萊塢強片《神鬼傳奇》上映，連假期間吸引眾多人潮搶看，帶動親子客群出動；四天節慶應景活動場場爆滿，聚客成功讓來客數成長約10%；加上新品牌開幕，主題餐廳、小吃街用餐時間人潮滿滿，平均等待用餐時間約為1小時，超市、餐飲業績成長10%。

遠百寶慶店推出端午節各式粽子及禮盒促銷，很多人趁過節前選購採買，吸引許多家庭客層參加。連假期間舉辦多項端午應景活動像是兒童吹龍舟錦標賽及太陽寶寶大哉問等互動遊戲；在百貨現場與划龍舟場景拍照上傳臉書，送HAPPY GO點數10點，有機會再抽熊本熊船型化妝包；與立蛋大募集，有機會抽兔兔馬克杯等。

桃園遠百年中慶除全館加碼滿千送百外，11F活動中心推出日本物產展、端午系列親子系列活動等有效帶動人潮，其中，國際精品首度於端午年節加碼，大幅成長23%。運動休閒因品牌限時折扣造成搶購，SKECHERS 25周年生日慶，鞋款折扣75折；K-SWISS服飾加1元多1件；adidas服飾全面7折最具吸引力，單櫃成長近5成表現最優。

高雄大遠百連假也因影城觀影人潮帶動，全館來客數較去年成長20%，餐飲及服飾部門業績成長10%以上。其中，SKECHERS舉辦25周年特賣，鞋款75折起；與韓國京畿道物產展引進韓流偶像代言特色食品及人氣代購商品，以及各式泡菜大賞，集客表現最出色。

(中時)