李㼈與孫淑媚相擁不來電 卻為一隻鳥內疚多年

李㼈與孫淑媚相擁卻不來電。（圖片提供：台視）

李㼈正義感十足為了一隻鳥感到內疚。（圖片提供：台視）

孫淑媚拍一整天哭戲讓她收工還無法抽離情緒。（圖片提供：台視）

李㼈天生正義感，卻為了台視8點檔《牡丹花開》劇情，而感到內疚！原來劇中飾演「阿水師」的他，上周播出第三集孫淑媚劇中的媽媽給顧到走失讓他感到內疚，他表示：「雖然演員是順著劇情走，但是把人家媽媽顧到不見，內疚是必然的事。」

李㼈表示，「做人就是要對得起自己良心，我從不做對不起人家的事！」雖然從沒做過對不起他人的事，卻惟獨對一隻鳥感到愧疚。原來28年前他剛退伍時，與朋友到菲律賓玩空氣槍，當時李㼈一時興起對著對面電線杆頂端的麻雀開槍，沒想到不偏不倚打中牠，嚇得他立刻捧起受傷小鳥，還不斷地向小鳥道歉：「下輩子要我做甚麼都可以！」，即使事隔很久，李㼈現在回想起來依舊很心痛。

為了這場戲的拍攝，是李㼈與孫淑媚首度在戲中擁抱，問孫淑媚與戲裡的「阿水師」相擁，會不會有怦然心動的感覺？她大笑說：「真心不會！我把他們當長輩，很尊敬他們耶！」孫淑媚表示，《牡》劇去年12月開拍至今，悲情戲從沒有少拍過，之前劇組曾集中一整天拍哭戲，讓她憂鬱情緒難抽離，「即使到睡前還一直在哭，但我告訴自己要積極正面，就如同這個角色一樣！」

(時報周刊)