90年代玉女偶像 驚爆9年前暴斃陳屍住處

最新出刊的日本雜誌驚爆川越美和早在9年前暴斃陳屍家中。（圖／翻攝週刊女性網站）

90年代的日本人氣偶像川越美和被最新出版的《週刊女性》驚爆，早在9年前、2008年4月就在住處暴斃，死亡時年僅35歲，消息一出震撼不少日本網友，全因她在2007年引退後幾乎是音訊全無，怎知現在她死前慘況曝光，讓人不勝唏噓。

川越美和1988年時憑著一首《Looking at You》出道，當時1989年的《只是夢境》更讓她一舉拿下「日本唱片大賞」新人獎，隨後她在影視界人氣超旺，堪稱是90年代當紅偶像；更曾在真人版《鬼太郎》中飾演井上真央的母親，但中途川越美和辭演，隨後更宣布退出演藝圈。

而後川越美和轉行做地產公司當客服，據悉當時她生活還算闊綽，沒想到因為有演藝圈人士找她做擔保，她因為被騙欠一屁股債，搞到最後破產；辭職後她除了搬到品川後，也因患病需要支付醫藥費，她經濟壓力大，搞到窮苦潦倒。

2008年4月她又搬到大田區住後，房東因連絡不上川越美和，最後報警找人，進屋後卻驚見她暴斃陳屍家中，死因則是心臟衰竭，當時川越美和年僅35歲；此消息曝光後，不少同期藝人都相當不捨，但川越美和退出演藝圈後幾乎是銷聲匿跡，許多人也連絡不上她，如今死訊曝光，許多前輩都自責當時沒能幫上一把。

(中時電子報)