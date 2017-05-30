竹市端午龍舟賽 消防局奪冠重返榮耀
2017新竹市端午龍舟決戰南寮地中海，最受矚目即是年年精彩的「警消大戰」，警30日極力爭取2連霸，蟬聯冠軍多年的消防局，去年以0.5分之差敗給警察局，現場加油聲四起，充滿火藥味，激烈戰況下勝利再次回歸消防局，猛男們直呼「重返榮耀！」
30日決賽眾人不畏烈日，使盡全力划槳，未上場者，則趁空檔加緊練習，終在下午4時落幕，成績結果出爐，今年端午龍舟賽事冠軍名單：機關團體組消防局、大學高中組中華大學、國際友人組交通大學、女子組水上救生女子隊、社會團體組皇品烏骨雞、社區團體組那魯灣社區黑馬隊。
其中南華國中學生，是年紀最小的隊伍，與各界好手角逐，女隊員更獲今年賽事女子組第3名，實力不容小覷。校方表示，校園草皮過去已挖掘2條溝，作為賽事水道，從體能、陸上划槳訓練，再進行分解動作，最後整體串聯，報名參加採自由、混年級編制，集訓1個多月裡，許多同學甚至在會考前夕，與隊員們一同衝刺，團結到底。
葉姓選手指出，其實在陸上穩固基礎即可，隊員有時會到游泳池、或南寮舊港訓練，認為南寮舊港風浪不大，掌舵方面與河上狀況差不多，主要用腰力帶動全身力氣，這樣才划得快，不易受阻，若真的在實際海上比賽，就得依風浪狀況應變。
副市長沈慧虹表示，剛參加新竹動物園封園活動，讓大家回顧了動物園兒時回憶，市府也常年在南寮舊港舉辦端午龍舟賽，成為市民慶端午、賞龍舟的美好記憶，為提供市民休憩好去處，「新竹漁人碼頭計畫」與「南寮大道」皆已動工，明年將以嶄新風貌呈現，請市民朋友敬請期待。
(中時)
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