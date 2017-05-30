化挫折為養分！玻璃娃娃獲總統教育獎
玻璃娃娃陳彥廷背負著活不過20歲的可能，因此更珍惜生命，跌撞是成長過程的必然，但每一跤都滋養著生命更堅強，獨自輪椅環島、原諒肇事者、力推無障礙理念，袖珍的身體，有著高大的心志，榮獲總統教育獎。
陳彥廷是環球科技大學碩班生，也在雲林縣愛無礙協會擔任生命講師，罹患先天性成骨不全症，醫師曾警告壽命可能只有20歲，非但沒有打擊他，反而更了解時間對自己的重要。
然而，不斷的跌跌撞撞，難免消磨意志，國中老師對他說「如果沒有人放棄你，你就不能放棄自己；而當所有人放棄你的時候，更不能放棄你自己」，從此成為座右銘，支持他勇往直前。
大三他以輪椅搭配火車輔以計程車，花了一周獨力完成環島壯舉，為大學生涯寫下精彩篇章，開闊視野，萌發對無障礙空間的關注。碩一車禍，左半身再次嚴重骨折，修養了好久，但選擇原諒肇事者，還反思到無障礙空間與環境對身障者、長者等的重要性，開始在國內外分享自己的生命經驗與推廣無障礙理念，號召同儕檢視生活的城市空間，觸發更多人對無障礙空間的思考。
「所有經歷都是我的養分」，除了分享，車禍也讓陳彥廷更積極地研究身障者維安軟體，在教授張宏榮指導下，研發出App結合手機感應裝置的主動式警告系統，獲烏克蘭發明展金牌及特別獎，協助身障者自立生活。
(中時)
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