化挫折為養分！玻璃娃娃獲總統教育獎

看書是陳彥廷最常做的休閒。（許素惠攝）

玻璃娃娃陳彥廷（前）因行動不便，很關注周遭環境及無障礙空間。（許素惠攝）

環球科技大學碩班生陳彥廷（左二）獲總統教育獎，校長陳益興（左）、學務長胥嘉芳（右二）等師生為他按讚。（許素惠攝）

玻璃娃娃陳彥廷背負著活不過20歲的可能，因此更珍惜生命，跌撞是成長過程的必然，但每一跤都滋養著生命更堅強，獨自輪椅環島、原諒肇事者、力推無障礙理念，袖珍的身體，有著高大的心志，榮獲總統教育獎。

陳彥廷是環球科技大學碩班生，也在雲林縣愛無礙協會擔任生命講師，罹患先天性成骨不全症，醫師曾警告壽命可能只有20歲，非但沒有打擊他，反而更了解時間對自己的重要。

然而，不斷的跌跌撞撞，難免消磨意志，國中老師對他說「如果沒有人放棄你，你就不能放棄自己；而當所有人放棄你的時候，更不能放棄你自己」，從此成為座右銘，支持他勇往直前。

大三他以輪椅搭配火車輔以計程車，花了一周獨力完成環島壯舉，為大學生涯寫下精彩篇章，開闊視野，萌發對無障礙空間的關注。碩一車禍，左半身再次嚴重骨折，修養了好久，但選擇原諒肇事者，還反思到無障礙空間與環境對身障者、長者等的重要性，開始在國內外分享自己的生命經驗與推廣無障礙理念，號召同儕檢視生活的城市空間，觸發更多人對無障礙空間的思考。

「所有經歷都是我的養分」，除了分享，車禍也讓陳彥廷更積極地研究身障者維安軟體，在教授張宏榮指導下，研發出App結合手機感應裝置的主動式警告系統，獲烏克蘭發明展金牌及特別獎，協助身障者自立生活。

(中時)