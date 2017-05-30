「講明了啦 我酒駕」 男開奧迪TT撞翻小黃
為什麼就是講不聽？台北市市民高架橋今（30）日發生一起車禍，駕駛奧迪TT雙門跑車的33歲林姓男子，衝撞前方的計程車，導致小黃側翻，還波及一旁的小貨車；對此，林男坦承自己喝酒闖禍，「我酒駕，實話實說！」警方幫他酒測也得到0.5的超標數據，因而將其帶回偵辦。
這起車禍發生在凌晨3點多，小黃司機一度受困車內，經消防人員用工具把車頂掀開後，才將他救出送醫，所幸沒有大礙，而小黃上的女乘客，還好只是受到驚嚇；至於林男自己的跑車，則是車頭全毀。
「講明了啦，我酒駕！」林男對於酒駕直言不諱，也向小黃司機表達歉意，身旁的男性友人強調車禍時自己在一旁玩手機，不知道確切事發原因，但承認知道林男有喝酒。不過，儘管友人本身並未喝酒，但放任林男酒駕，對於發生意外，恐怕也是難辭其咎。
※《中時電子報》提醒您，酒後不開車，安全有保障。
(中時電子報)
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