慢性病患呷粽4步驟　吃得安心沒煩惱

慢性病患掌握好「安心吃粽4步驟」，也可以健康嚐粽慶端節。（張穎齊攝）

端午節到了，家家戶戶都開心吃粽，不過對糖尿病、高血壓或腎臟等慢性病患來說，可能不太敢逞口腹之欲放心吃粽子，因為擔心吃出健康負擔。不過，基隆市暖暖區衛生所主任吳美慧提出「安心吃粽4步驟」，讓慢性病患也能放心享用美味的粽子。

第一步驟「米飯多元化」，吳美慧表示，除傳統糯米外，民眾可選擇五穀雜糧米、紫糯米，並添加少許的綠豆仁、紅豆、黑豆或麥片，增加纖維含量，也能豐富粽子的風味。

再來是「內餡以滷取代炒、少肉多蔬菜」，粽子的內餡最好略為醃過就好，不須下鍋炒，盡量避免使用鹹蛋黃及肥肉，並多放蔬菜，例如蘆筍、胡蘿蔔絲、香菇、竹筍等，少油多纖多健康。

第三是「水煮清爽不油膩」，吳美慧建議以南部粽為優先選擇，由於糯米不經油炒且料較少，所以熱量較低，口味及香味較清淡也更健康。

最後，「少調味少負擔」，盡量不要淋上甜辣醬、花生粉等調味醬，因為這些醬料鈉含量及油脂高，會增加心血管病患身體負擔，建議多吃原味，也多份健康。

針對糖尿病患，吳美慧建議，鹼粽對於血糖的影響較直接，需特別注意所食用量，或以代糖取代，只要注意以上步驟，慢性病患也可以開心、安心過端節。

(中時)