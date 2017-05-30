龍舟賽不稀奇 台西膠筏賽卡有趣
端午節龍舟賽不稀奇，膠筏賽卡有趣！台西海口生活館舉辦撐膠筏比賽，年輕人體力雖好，但不諳撇步，多隊原處打轉，老人家技巧取勝，充分掌握「撐」的秘訣，比少年仔更厲害，大家都度過一個很另類的佳節。
今年共有19隊報名參加，台西鄉公所組兩隊，連鄉長趙瑞和都來挑戰，雲林縣議員黃淑鈴也輸人不輸陣潦落去，最年輕的15歲，好幾位70多歲阿公老驥伏櫪，志在千里，要和少年仔一較高下，老、中、青同場競技。
和龍舟不同，膠筏用撐的不是划，距離200公尺，如果有人落水，總時間得再加30秒。年輕人體力雖好，但泰半沒撐過膠筏，5人一隊力量相互拉扯分散，難以控制方向，多隊在原地轉圈圈，費了一番工夫，才慢慢掌握方法 。
反觀阿公們，談笑自若，從容以對，長篙一撐，膠筏便輕輕鬆鬆往前游，完全技巧制勝，觀賽民眾豎起大拇指稱讚「薑還是老的辣！」
比賽結果，由黃淑鈴領軍的台西崙豐獲得冠第一名與5000元獎金。第二名溪頂社區3000元。第三名飛魚隊2000元。
台西生活館經理林昭明指出，早年膠筏靠人力撐，前往近海處捕捉魚蝦、採蚵貝，後來被電動馬達取代，撐膠筏重溫舊時光，很令人懷念。
(中時)
關鍵字：膠筏
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