控警利用職權喬事　反被告妨害名譽

基隆地檢署檢察官認為，李姓員警並沒有利用職權進行不法行為，且認定林姓父子觸犯妨害名譽罪，並以加重誹謗罪提起公訴。（張穎齊攝）

基隆市1名林姓男子，因從事園藝工作從高處摔落變成癱瘓，法院判吳姓雇主須賠償林男600萬職災金，吳男請來擔任員警的外甥李員出面協調，欲將金額壓到120萬，林姓父子認為李員是利用職權喬事，憤而在臉書上攻擊李員，基隆地檢署認定林姓父子已觸犯妨害名譽罪，將其起訴。

檢警調查，68歲的林男2005年在中正紀念堂鋸樹時，不慎從高處跌落導致四肢癱瘓，繼而上法院控告雇主吳男，法院判吳男須賠償600萬，吳男則從2012年開始，不斷與林男父子協商，希望降低金額，並請外甥李員來幫忙。

林姓父子2013年請來徵信社要與李員談賠償事宜，李員提議120萬元和解，並分12期償還，林姓父子認為償還時間太久而拒絕，李員為取信對方，才表明警員身分，林姓父子卻認為李員是在用警員身分施壓。

林男兒子2015年6月24日在「基隆警馨雲」臉書上，po文控訴李員利用公權力欺壓老百姓並干涉司法。同年7月7日又到基隆市府門口高舉白布條抗議「惡警李○○欺壓百姓，警方縱容包庇」，要求市府徹查。

警方認為，李員處理私事不應表明自己身分，但查無欺壓事實，認定他處事不當，影響警譽，記申誡一次。李員則認為自己名譽受損，向林姓父子提告。

基隆地檢署檢察官指出，沒有證據認定李員在協談時穿著員警制服，或是利用職權進行威脅等不法行為，且林男兒子在臉書及白布條上散播的言語並非事實，因此將林姓父子因加重誹謗罪提起公訴。

(中時)