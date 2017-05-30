連自己人也不放水！ 一張圖看日本人有多守法
日本人向來給外界奉公守法的好印象，對於做任何事皆秉持一板一眼的精神。而究竟日本人守規矩到什麼程度？近來就有民眾就拍到，一輛日本巡邏車停靠在路邊，擋風玻璃卻被貼上禁止停車的貼紙，照片曝光後，立刻掀起熱烈討論。
這張日本巡邏車被貼禁止停車貼紙的照片，引發網友熱烈轉傳，而照片中的貼紙是駐車監視員在取締時所專用的貼紙，因此不是惡搞；原推特PO文更寫著，「下關的取締違規停車絕不放水。」顯示出即便是自己人，在法律前面也不容一絲苟且。
據《朝日新聞》報導，巡邏車所屬的下關署證實，這張照片是真的，其並表示，巡邏車當時接獲通報後前往現場，將車停放在禁止停車的標誌附近，因此才被駐車監視員給貼上貼紙；不過，由於正在執行公務，可以免除被開罰單。
報導中也提到，山口縣的道路交通規則中，共有19項禁止停車的取締對象外車輛，像是救助人命、犯罪搜查等情況，若是被貼上貼紙，只要依車輛使用目的，向署裡說明狀況，就能不被開單。
(中時電子報)
下関の駐車違反取締は容赦がないです。(^_-) pic.twitter.com/1HYgsqHl4r— 小倉経済新聞 (@KokuraKeizai) 2017年5月25日
文章來源：朝日新聞
關鍵字：日本
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