12名視障者組隊划龍舟 終點完賽圓夢
今年的台南國際龍舟賽，有支特別的隊伍，16個選手中，有12個視障者，都是人生首次划船，他們藉著參賽練習來訓練體力與向心力，也展現殘而不廢的運動家精神，這支伊甸基金會服務的視障者，除了在分組出賽，也受邀擔任開幕賽表演。
看不見要怎麼划龍舟？這支16人隊伍中，只有4名是嘉藥科大的大學生志工，其餘12人都是視障選手，他們靠著聽鼓聲，賣力練習划船。
年紀最長是64歲莊震坤，他每年都為自己訂下目標，甚至曾考過街頭藝人，失明後的人生更豐富。
體力最好的選手是38歲的鄭文龍，年輕時是職業軍人，退伍後到科技公司上班，因為10年前視網膜色素病變，視力越來越弱，沒辦法上班，就到伊甸基金會接受訓練。
12名視障選手每一人都有屬於自己的人生故事，他們決定將不向命運低頭的精神展現出來，在教練鄭博源教導下，在嘉藥科大游泳池練習2個月划船，終於在這次台南國際龍舟賽的工商團體組登場。
全隊一開始興致勃勃參加，練習時划到腰酸背痛，才知道沒那麼容易，學員幾乎都是旱鴨子，上下船時更是缺乏安全感，要在志工攙扶下完成，比賽全程靠聽著鼓聲用力划，最後僅獲分組第三遭淘汰。
儘管淘汰，但全隊一路划到終點，大家仍開心能夠一起圓夢。鄭博源表示，划龍舟可以訓練體力與向心力，平常視障者大多待在室內，藉著參加比賽可以到戶外多活動筋骨。未來有機會仍願意帶視障者出賽。
(中時)
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