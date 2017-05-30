兒童藝術節遊具夯　市府擬保留對外開放

新竹市兒童藝術節4月初在樹林頭公園盛大舉辦，4天吸引23萬人次進場，首創全國5感體驗的大型遊具。（郭芝函攝）

新竹市兒童藝術節4月初在樹林頭公園盛大舉辦，4天吸引23萬人次進場，首創全國5感體驗的大型遊具，廣受民眾迴響，因此市府將保留風的飛行器、風兒滾滾來、乘風破浪等3項遊具以及5座盪鞦韆，在適當檢測、強化與增加安全措施後對外開放。

乘風破浪是大型摺紙造型船，代表南寮新竹漁港海洋意象，從側邊樓梯登上造型甲板，眺望樹林頭花海，聽著風聲，頗有乘風破浪的感覺，風的飛行器是紅色表演舞台，結合新竹市黑蝙蝠中隊的歷史和空軍基地特色的飛機外型，給孩子最帥氣的飛行夢，風兒滾滾來原為抽象的汽車外觀，讓兒童推動滾球、穿梭其中。

市府表示，風兒滾滾來因屬臨時性支撐設施，不易長久使用，底部將改成創意造型磨石子滑梯，透過各種坡度變化及滑梯童趣造型，產生不同玩法與趣味，期盼增加兒童歡樂時光與快樂的回憶，其餘2組遊具則不做硬體設施更動。另設置現場的盪鞦韆，將進行檢測，保留5座較完善的鞦韆，強化其結構並增加安全地墊，提供安全的遊憩環境。

飛機造型「風的飛行器」原為活動劇場舞台，不開放民眾攀爬進入，而是改作裝置藝術，提供民眾開心拍照打卡，其餘2組設施均可讓民眾進入遊玩，市府會以限乘人數及不定期評估使用狀況，考量汰除或予加強設備，以維持使用安全。

城銷處表示，樹林頭公園兒藝節設置的設施多屬臨時性，為保留部分受歡迎的遊具長久使用，將進行遊具結構的強化，與安全設施的增設，3項遊具在完成適當的檢測、強化並開放使用後，將伴隨著空中的幻象兩千戰機，提供滿載童稚歡笑聲與大人們快樂身影的場域，成為新竹的新景點。

(中時)