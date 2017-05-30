美軍偷運4套薩德火箭發射器入韓 文在寅震驚下令調查
（17：10更新內文）雖然韓國同意美軍部署薩德系統，但青瓦臺今(30)日舉行記者會表示，除慶尚北道星州的2套之外，在毫無預告下又追加4套薩德火箭發射器入韓，對此新上任總統文在寅表示震驚，他下令相關單位進行特別調查。
韓國「亞洲經濟」報導，青瓦臺發言人尹永燦今表示，總統文在寅獲知此事感到震驚，並親自打電話給國防部長韓民求，確認這4套火箭發射器未獲授權入韓。尹永燦說：「總統命令民政事務與國家安全局局長查明真相，還命令他們尋找為何此事從未向人民或新政府報告的真相。」
文在寅在選前即反對薩德入韓，而外界也揣測他可能在上台後要求撤薩德。政大國關中心研究員嚴震生曾分析，薩德並非韓國防禦主力，而是為防北韓中程飛彈飛到日本或西太平洋的美軍基地。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。