美軍偷運4套薩德火箭發射器入韓 文在寅震驚下令調查

圖為北韓成功發射中遠程彈道飛彈。（取自央視）

（17：10更新內文）雖然韓國同意美軍部署薩德系統，但青瓦臺今(30)日舉行記者會表示，除慶尚北道星州的2套之外，在毫無預告下又追加4套薩德火箭發射器入韓，對此新上任總統文在寅表示震驚，他下令相關單位進行特別調查。

韓國「亞洲經濟」報導，青瓦臺發言人尹永燦今表示，總統文在寅獲知此事感到震驚，並親自打電話給國防部長韓民求，確認這4套火箭發射器未獲授權入韓。尹永燦說：「總統命令民政事務與國家安全局局長查明真相，還命令他們尋找為何此事從未向人民或新政府報告的真相。」

文在寅在選前即反對薩德入韓，而外界也揣測他可能在上台後要求撤薩德。政大國關中心研究員嚴震生曾分析，薩德並非韓國防禦主力，而是為防北韓中程飛彈飛到日本或西太平洋的美軍基地。

(中時電子報)