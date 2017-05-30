抗爭原住民與政府代表對話 無交集不歡而散

原住民不滿現行傳統領域畫設辦法，露宿凱道抗爭即將滿100天，醞釀發起進一步行動表達訴求。原民會副主委伊萬‧納威今天下午前往凱道與原住民對話，是97天來首名政府代表到場，但雙方沒有交集，最後原民代表離席，不歡而散。

「傳統領域就是要完整，很難嗎？」原民族人認為現行畫設辦法排除私有地，喪失百萬公頃傳統領域，財團開發將無法可擋，露宿凱道抗爭即將百日，今再度呼籲立法院協商時應尊重蔡英文總統主張、尊重原住民族傳統領域歷史事實。

伊萬‧納威表示，畫設辦法確實僅限公有地，是由於原基法授權不足所致，但原民會並未迴避私有地問題，而將根據蔡英文總統3月於原轉會公布6大裁示，將採用《原住民族土地及海域法》更高法律位階，明訂私有地範疇保障。

她指出，目前草案幾已擬定完成，將於6月第二次原轉會中提案討論，拚下半年報行政院審查、送立法院三讀。她強調，過去10年土海法曾3度闖關失敗，今年有蔡英文政策性指示作為強力後盾，可望加速審查上路時程。

至於原民憂心空窗期間，開發案無法可擋，伊萬指出，政府仍握有環評、水保等機制把關，相信「蔡政府與過去不同」。她也說，畫設辦法公布迄今，已有10大族群、26個部落申請，呼籲原民結束抗爭，回部落申畫傳統領域。

然而，凱道上的原民無法接受原民會說詞，強調現行畫設辦法排除私有地「就是錯的」，對於原基法授權爭議也各有見解，原民會卻不顧蔡英文指示，堅不退回重審，質疑「演戲」只為證明蔡政府「最會溝通」，雙方沒有共識。

(中時)