謝金燕缺席「女兒旬」解密 拜懺 抄經為父親服喪守孝
豬哥亮15日辭世，30日家屬為他舉辦「三七」法會儀式，民間俗稱為「女兒旬」，「頭七」法會時，謝金燕聽從父言飛往紐約義演，她23日從美返台後，就未被媒體捕捉現身靈堂，今日也確定缺席法會，經紀人球球表示：「悼念追思的方式不同，都是『愛、孝』的表現，姐姐用自己的方式悼念父親！受持諸種佛經爲父親拜懺、誦經、抄經…請求大家給姐姐私人空間為父親服喪守孝。」
球球也透露：「每個七都是爲豬大哥做功德迴向，青燕、金燕都會爲父親拜懺、誦經、抄經⋯讓豬大哥可以無牽掛的通往西方極樂世界！阿彌陀佛。」
(中時)
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