新聞深喉嚨》連假「小確幸」淪驚惶「大逃難」 賀陳旦還神隱？

中天新聞

端午連假出遊的「小確幸」，最終淪為驚恐逃難，蘇花公路的一場落石，再度暴露出台灣東部交通基礎建設有多麼脆弱。當花東車潮無法由蘇花公路北返，其結果，就是唯二的替代道路中橫公路塞爆，車速僅有10到30公里，從花蓮開到南投要5到7個小時；南迴公路回堵12公里，沒有路燈的公路，整夜被塞在路上的車燈點亮。火車站，即使台鐵加開班次疏運，旅客也是一副逃難光景。而在渡輪碼頭，甚至還有要趕回北部開工的遊覽車駕駛為了誰能先搭上渡輪當場大打出手。2017年的台灣，竟然還上演這種《大江大海1949》的場面，這你敢信？

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落石是天有不測風雲，但公權力顢頇不作為，導致混亂持續擴大失控，也絕對難辭其咎！蘇花公路落石是在28日下午5點11分，導致雙向交通中斷，期間公路總局三度預告通車時間，直到29日中午12點半，才搞清楚坍塌面積遠大於預估，29日通車無望，30日最快也要到傍晚5點之後才能評估。這讓許多在蘇花公路上等候的樂觀駕駛人當場進退兩難，受困花東的旅客更心急如焚，不知該如何回家。火車儘管加開班次疏運旅客，但載著全家大小出遊的車輛又該怎麼辦？交通部直到30日才啟動既定的應變方案，但船舶運輸能量也有限。但最令人匪夷所思的是，從落石斷路，到29日大塞車，再到30日的逃難亂象，主管的交通部長賀陳旦卻完全不見人影。奇怪了！賀陳旦你難道只關心每年端午節要跟用路人計較那幾小時的高速公路免費時段，發生如此重大的交通變故，你人又上哪去了？這新政府的閣員也未免太好幹了？

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如今民怨爆發，花東人需要一條「安全回家道路」的呼聲又再度高漲。但多年來，「反蘇花高」，或「反蘇花改」儼然民進黨除了「台獨」與「反核」之外的另一張「神主牌」！從前總統陳水扁任內，他本人，以及游錫堃，謝長廷，蘇貞昌三位行政院長都曾公開宣示過要蓋「蘇花高」，但卻又總因為環保等各種不了了之。馬前總統任好不容易動工了「蘇花改」，第一期工程將在2019年完工。但看看如今蔡總統的主要閣員對於蘇花改，以及蘇花改二期工程曾表達過的意見，幾乎都是反對，特別是交通部長賀陳旦，過去明確反對蘇花改，即使上任之後也僅表示「讓正在蓋的蓋完」，這是否意味這蘇花改二期工程不容樂觀？而果不其然，「前瞻計畫」在西半部匡列了各種被視為毫無效益的軌道工程，但也不包括蘇花改二期工程。民進黨是不是跟東部有仇？到底是什麼心態，要反對東部鄉親的這條「安全回家道路」啦？

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夏普董事長戴正吳一席話，讓台灣「反商」，政府「不招商」的種種真相揭露！鴻海集團董事長郭台銘在4月下旬面見美國總統川普之後，包括川普本人，與至少6位州長都積極向鴻海招商。也許是怕生產鏈與工作機會流失，郭台銘見了川普之後，中國大陸國務院總理李克強在5月上旬也直奔鄭州參訪富士康廠區，與郭台銘兩度駐足交談。但相較於陸美兩大國展現的商業企圖，不可思議的是，為什麼蔡總統卻似乎老神在在？廠商接連出走，投資日漸萎縮，台灣的未來，真的不急嗎？

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(中時電子報)