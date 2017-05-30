防北韓 美國將實測攔截洲際飛彈成效

美國陸基飛彈防禦系統GMD，將要進行模擬ICBM攻擊的攔截測試。(圖/波音公司)

路透社報導，美國軍方將在現有的飛彈防禦體系下，進行首次攔截洲際彈道飛彈（ICBM）的實際測試，這是美面對北韓再次射試飛毛腿飛彈事件的其中一項回應。

美國從20年前就開始進行研發各層次的飛彈防禦，包括戰區飛彈防禦(TMD)、與陸基飛彈防禦(GMD)。不過過去這些防禦體系大多使用較易攔截的戰術飛彈(比如MGM-52 Lance戰矛飛彈)測試，但是與真實的ICBM性能有很大的差異，即使成功攔截，也不能表示在面對ICBM的威脅也有同樣效果，而且在過去的測試中，GMD都沒辦法交出令人滿意的結果。

地面目標攔截器GDI的全長達到16公尺，直俓有2公尺粗，是由金牛座太空火箭改造而來，體積非常巨大。(圖/波音公司)

陸基飛彈防禦GMD的前身叫做國家飛彈防禦NMD，是以美國本土為保護重點，所使用的攔截飛彈名叫「地面目標攔截器」(Ground-Based Interceptor)，是由波音公司所承包製作，它是以金牛座火箭(Taurus)為基底，其上是大氣層外攔截器(Exoatmospheric Kill Vehicle,EKV)，飛彈最大射程達5300公里，不過該系統在1999年以來過17次嘗試，其中僅9次有成功攔截，最近的測試是在2014年。這個成績稱不上良好，被科學倡導小組(science advocacy group)批評沒有證明有能力保護美國。

美國國防情報局局長本週表示，如果不加以控制，北韓獲得能夠打擊美國的本土，並且是可攜帶核武器的ICBM，已經是實質的威脅，因此美國必須要對現有的飛彈防禦體系進行最嚴苛的考驗，如果表現良好那自然鬆了口氣，如果無法攔截，更是應該趕緊在補足這個防禦缺口。

美國飛彈防禦處(Missile Defense Agency,MDA)表示，這次實測預計在週二進行，加州范登堡空軍基地(Vandenberg Air Force Base)與阿拉斯加州的攔截基地都已做好準備，他們將要試著攔截從太平洋某處發射的類ICBM目標(靶彈)，不過報導並未說明靶彈是哪一種型式。

(中時電子報)