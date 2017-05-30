鹿野鄉永安村民取午時水 相傳可收驚解厄
台東縣鹿野鄉永安村聖安宮端午節「玉龍泉取午時水」已持續30餘年，今天午時一到，鑼鼓聲響起，廟方引領近百名村民泉水口取水，並合力將上百桶午時水挑往廟埕，供社區居民索取，據傳可收驚解厄。
今天中午11時過後，永安村聖安宮響起鑼鼓聲，近百位村民隨著神明起駕，齊聚玉龍泉，經祭拜水神後，村民們不分男女老少，合力裝滿上百桶的午時水，也有部分遊客慕名而來，帶午時水回去保平安。
玉龍泉為自然湧泉，水源來自中央山脈，被當地民眾視為「靈泉」，每年端午節午時陽氣最強時取水，傳說具有收驚解厄之效，村民每年這個時候取午時水，已持續30餘年，往年還有彰化民眾專程來取泉水。
永安社區發展協會理事長陳宗猛表示，11年前玉龍泉生態步道開通後，擴大舉辦取水活動，最多參與人數曾達3000人，一度也因為泉水出水量不足而停辦，今年由廟方主辦，因為缺補助款，規模較小，參與者以社區居民為主。
民間相傳「午時水飲一嘴，卡好補藥吃3年」，取得的「午時水」放置於陽光照射不到的客廳或神明廳陰涼處，可永久保存。
(中時)
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